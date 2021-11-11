Ankara Kalesi çevresi değer kazanacak

Ankara Kalesi’nde tarihi dokuya uygun olarak dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşüm çalışması kapsamında bölgedeki metruk yapılar bir bir yıkılıyor.

Ankara Kalesi bölgesi yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Bölgede dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ankara Kalesi’nin eteklerinde Ankara için çok önemli ve çok da değerli bir bölgede, Kayabaşı adı verilen alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgede dönüşüm için gerekli adımları kısa sürede attık. Bugüne kadar 450 metruk yapıyı yıktık. Yıkımlarımız devam ediyor. Bu bölgedeki dönüşüm tamamlandığında bu çalışma Ankara Kalesi için de çok faydalı olacak” dedi.

"Önemli bir kazanım"

Başkan Balcı, “Bu bölgesindeki değişim, Ankara Kalesi’ne çok anlamlı bir katkıda bulunacak. Tarihi bölge ile bitişik olması, kayalık olması, kot farklarının yüksek olması gibi bir takım zorluklar var ama biz bu konuda kararlıyız. Bölgeyi temizleyip inşallah Ankara’ya yakışır bir hale getirmek istiyoruz. Ankara’ya da örnek bir proje olacak inşallah. Yapacağımız çalışmalarla, bölgeyi daha fazla insanın gelebileceği bir hale dönüştürdüğümüz zaman, inşallah Ankara Kalesi için de önemli bir kazanım olacak. Biz inanıyoruz ki bu çalışma, Ankara tarihine geçecek ve kentin en önemli dönüşümlerinden birisi olacak. Ankara’mız da, Ankara Kalemiz de değer kazanacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, yapılan çalışmalarla bölgedeki trafik sorununun çözümüne de katkı sağlanacağını ve bölgeye nefes aldıracaklarını sözlerine ekledi.