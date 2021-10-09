banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Denize sıfır stat
Denize sıfır stat
Ballon D'Or adayları açıklandı
Ballon D'Or adayları açıklandı
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1

Ankara itfaiyecileri, trafik kazasında hayatını kaybeden meslektaşlarını uğurladı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ateş Mehmet olarak bilinen itfaiye amiri Mehmet Türk meslektaşları ve sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

ANKARA 09.10.2021, 12:07
Ankara itfaiyecileri, trafik kazasında hayatını kaybeden meslektaşlarını uğurladı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ateş Mehmet olarak bilinen itfaiye amiri Mehmet Türk meslektaşları ve sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

Ankara- Sincan Ayaş yolu üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden İtfaiye Amiri Türk için Sincan İtfaiyesi’nde tören düzenlendi. Törene katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, sevenlerine ve meslektaşlarına baş sağlığı diledi. Türk, Çimşit Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1