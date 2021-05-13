Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm’den hastalara ve sağlıkçılara bayram ziyareti

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, yönetim ekibi ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ve sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, nöbetine devam eden sağlık personelinin ve hastanede tedavi gören vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Covid-19 salgını nedeniyle bir bayramı daha vatandaşların sağlığı için sevdiklerinden uzak geçirerek mücadele eden sağlıkçılara teşekkür eden Prof. Dr. Gülüm, hastalara da şifa dileklerini iletti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm’e ziyaretinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ramazan Kocaaslan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Alimoğulları, Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, Onkoloji Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Mehmet Fettah Arıkan ve Uzm. Dr. Hacı Mehmet İnan ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülçin Şimşek eşlik etti.