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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinlikleri kapsamında, fidan dikimi gerçekleştirildi.
ANKARA 12.11.2021, 17:11
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinlikleri kapsamında, fidan dikimi gerçekleştirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinlikleri kapsamında, Yenimahalle ilçesi ve Gölbaşı ilçesinde fidan dikimi yapıldı. Düzenlenen etkinliğe 60 personel katıldı.