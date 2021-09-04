Ankara Büyükşehir’in dördüncü asfalt üretim tesisi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ); Polatlı, Eski Kıbrısköy ve Yeni Kıbrısköy Şantiyesi’nden sonra Beypazarı-Nallıhan Asfalt şantiyesinde asfalt üretimine başladı. Saatlik 240 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olan yeni tesisteki asfalt plent şefliğinde kendi asfaltını üreten Büyükşehir Belediyesi asfalt ihtiyacının önemli bir kısmını kendi üretirken aynı zamanda önemli ölçüde tasarruf da sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm Türkiye’ye örnek olan tasarruf uygulamalarının sayısı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı PORTAŞ, asfalt üretimine hız kesmeden devam ederken Polatlı, Eski Kıbrısköy ve Yeni Kıbrısköy Şantiyesi’nden sonra Beypazarı-Nallıhan Şantiyesi’nde de asfalt üretimine başladı. 16 bin 257 metrekarelik alanda kurulu olan ve saatte 240 ton asfalt üreten tesis, günlük 3 bin ton asfalt üretme kapasitesi ile hizmet veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, açmış olduğu dördüncü asfalt tesisi olan Beypazarı-Nallıhan Asfalt Plent Şefliği sayesinde hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de maliyetleri düşürerek kamu bütçesine katkıda bulunacak. Taş ocağından elde edilen agrega ile bitümü karıştırıp asfalt üretimi yapılan tesis ile Nallıhan, Beypazarı ve Güdül ilçelerine hizmet verilecek.

Beypazarı-Nallıhan Şantiyesi’ne gelerek üretim çalışmalarını yerinde inceleyen Portaş Yol Asfalt ve Beton Şube Müdürü Bilal Can, konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Eski Kıbrısköy, Yeni Kıbrısköy, Polatlı Asfalt Şantiyelerinden sonra Beypazarı-Nallıhan Asfalt Şantiyesi’nin kurulumunu tamamladık. Kurulan yeni asfalt şantiyesinin saatlik üretim kapasitesi 240 ton. Taş ocağından elde ettiğimiz agrega ile bitümü karıştırıp ürettiğimiz sıcak asfalt ile Nallıhan, Beypazarı ve Güdül ilçelerine hizmet verilecek.”