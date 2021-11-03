banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Oyun siteleri üzerinden kara para aklanıyor
Oyun siteleri üzerinden kara para aklanıyor
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı

Ankara Büyükşehir’den yeni proje: "Bellek Ankara"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması amacıyla ‘Bellek Ankara Projesi’ni hayata geçiriyor. Ankara’nın toplumsal ve mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla geliştirilen proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ANKARA 03.11.2021, 11:44
Ankara Büyükşehir’den yeni proje: "Bellek Ankara"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması amacıyla ‘Bellek Ankara Projesi’ni hayata geçiriyor. Ankara’nın toplumsal ve mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla geliştirilen proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, başkent Ankara’nın toplumsal ve yapısal/mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve bu yolla kentliler tarafından tanınır ve bilinir olmalarının sağlanması amacıyla ‘Bellek Ankara Projesi’ni hazırladı. Kentin toplumsal ve mekansal değerlerine ait veri tabanı oluşturulacağı, tüm bilgi ve bulguların web sitesi üzerinden paylaşıma açılacağı proje için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal arasında iş birliği protokolü imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine Yavaş ve Haberal’ın yanı sıra Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile projede görev alacak akademisyenler katıldı.

İmza töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Yavaş, “Bu yapılan çalışma fiziki mekanların geçmişi, kim yapmış, nasıl yapmış, kimler kullanmış, içindeki hikayeler derken somut olmayan kültürel mirasın da gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok önemli. Bunları doğru aktarmamız gerekiyor. Ne yazık ki kent tarihi müzemiz yok. Büyük bir eksiklik. İnşallah bu hazırlanacak kent belleği yarın Kale’ye, Cebeci’ye, Keçiören’e, Ankara’nın çeşitli yerlerine uzamak suretiyle Ankara’nın bütününü kapsayan hale gelir. Bu bir başlangıç, inşallah ileride açılacak kent tarihi müzesiyle de bunları gelecek kuşaklara aktarırız. Aynı zamanda bu elde edilecek dokümanlar kent belleğinde de bundan sonra yapılacak Ankara araştırmaları için birçok insana yol gösterecek. Bu yönüyle de çok önemli bir veri havuzu olacak” dedi.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise projeyle Ankara’yı gelecek kuşaklara anlatma ve tanıtma fırsatı yakalamayı amaçladıklarını söyleyerek, “Bugün Ankara için hayati bir projede birlikteyiz. Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı başkentimiz tarihi bir geçmişe sahip. Ülkemiz açısından da son derece önemli bir kent. Bu kentte Cumhuriyet döneminde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yapılan birçok proje ve tarihi eser ve binalar var. Biz geçmişimizi biraz çabuk unutuyoruz. Bu projeyle Ankara’nın 100 yıl öncesi yapılan tüm binaları ve geçmişi bizden sonraki kuşaklara aktarılmış olacak” diye konuştu.

Ulus tarihi kent merkezi proje alanı olacak

Ulus tarihi kent merkezi kentsel sit alanı ve çevresinde 1 yıl sürmesi planlanan üç eş zamanlı çalışmayla elde edilen bilgi ve bulgular birbirleriyle ilişkilendirilerek paylaşıma açılacak. Çalışma 1 kapsamında Ankaralıların anılarında yer etmiş ya da toplumsal değerlerin oluşmasına yol açmış yapılar, anıtlar, alanlar araştırılacak. Çalışma 2 kapsamında Ankara’nın iş, bilim, sanat, kültür yaşamında önemli izler bırakmış kişileri ya da aileleri ve yaşadıkları, eğitim gördükleri, çalıştıkları, ürettikleri yapıları, ekonomik gelişimini sağlayan markaları ve bunlara karşılık gelen yapıları, sosyal gelişimini sağlayan kültür sanat kurumları, gündelik yaşamına karşılık gelen mekanları araştırılacak ve belgelenecek. Çalışma 3 kapsamında Ankara’nın çok katmanlı kimliğinde önemli rol oynayan, inanç sistemini oluşturan yapıların, Ankara’ya değer katan kişilerin ya da ailelerin, kültür sanat kurumlarının, markaların, gündelik hayatın ve bunlara karşılık gelen yapıların/mekanların hikayeleri ortaya çıkarılacak. Bu şekilde kentin anlam zenginliği katılımcı ve çoğulcu bir şekilde ortaya konulacak. Çalışmalar sonucunda bulunan değerler hakkında tanıtım metinleri hazırlanarak veri tabanına girilecek ve web sitesi üzerinden paylaşılacak. Görsel sunumlar, tasarlanacak posterlerle çeşitli platformlarda duyurulacak olan projenin bütünü için Türkçe ve İngilizce bilgilerin yer aldığı künye levhaları hazırlanarak çeşitli yapılara asılacak.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6