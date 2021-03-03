Ankara Büyükşehir’den toplu ulaşım şoförlerine işaret dili eğitimi

ANKARA (İHA) – Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO), Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle “İşaret Dili Öğreniyorum Projesi” kapsamında toplu ulaşım araçlarını kullanan sürücüler ile raylı sistemlerde görev yapan güvenlik personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan “İşaret Dili Öğreniyorum Projesi” kapsamında eğitimlere başladı. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde başlayan işaret dili eğitimine toplu taşıma araçlarında görev yapan sürücüler ile raylı sistemlerde görevli güvenlik personeli katıldı. Bu eğitimlerde toplam 3 bin 918 şoför ve güvenlik personeli işaret dilini öğrenecek. EGO Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 2 bin 532, özel halk otobüslerinde (ÖHO) görevli 200 ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) 400 ulaşım personeli ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığında görev yapan 786 güvenlik personeli 5 ay boyunca işaret dili eğitimi alacak. Eğitim sonunda hazırlanan öğretici materyal ve afişler istasyonlar ve toplu taşıma araçlarına asılacak, videolar ise toplu taşıma araçları ekranlarında yayınlanacak.

Başkent’te toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler ve raylı sistemlerde çalışan güvenlik personeli, eğitim sayesinde işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabileceklerini belirterek, eğitimi yararlı bulduklarını söylediler. EGO 1. Bölge Müdürlüğü Hareket Şefi Mehmet Çenezbay, “İşaret dili eğitimi sayesinde otobüs kullanan vatandaşları daha iyi anlayabileceğiz. Bazen işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Yolculara daha faydalı olabilmek için güzel bir eğitim programı oldu” ifadelerini kullanırken, sürücü Caner Erdoğan, “İşaret dili eğitimi bizim işimiz açısından bize hem kolaylık sağlayacak hem de işitme engelli vatandaşları doğru yönlendirebilmek için çok yararı olacak” dedi.

Sürücü Gökhan Dönmez, “Öncelikle böyle bir eğitimi düzenlediği için kurumumuza teşekkür ediyorum. Artık işaret diliyle işitme engelli yolcularla konuşabileceğiz. Eğitim aldığımız için daha donanımlı hissedeceğiz kendimizi. Eğitimlerin artarak devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Sürücü Öner Koyuncu ise, “İşitme engelli vatandaşlara yardım amacıyla bu eğitimi alıyoruz. Bu eğitimler sayesinde artık vatandaşlarla daha rahat iletişim sağlayacağız” dedi.