Ankara Büyükşehir’den Ramazan kumanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayına özel iftarlık kumanyalar hazırladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Raylı sistemleri kullanan vatandaşların yolda iftarlarını açabilmesi için belirlenen Metro ve ANKARAY istasyonlarının çıkışına kumanya dağıtım noktaları kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 30 gün boyunca belirlenen noktalarda ücretsiz iftarlık kumanya dağıtacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Kızılay’daki 2 farklı metro çıkışı, Beytepe ve AKM metro istasyonu ile Beşevler, Dikimevi ve AŞTİ ANKARAY istasyonlarına kumanya dağıtım noktaları kurdu.

"Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız bu uygulamadan yararlanabilirler"

ABB, işlerinden ya da okullarından evlerine yetişmek için raylı sistemleri kullanan vatandaşların iftarlarını açabilmeleri için kumanyalar hazırladı. İlk gün sandviç, hurma, su ve meyve suyunun yer aldığı kumanyaların içeriğinin günlük olarak değişeceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak işlerinden evlerine yetişmek üzere raylı sistemleri kullanan vatandaşların iftarlarını açabilmeleri için Kızılay’daki 2 farklı metro çıkışına, Beytepe ve AKM metro istasyonuna, Beşevler, Dikimevi ve AŞTİ ANKARAY istasyonlarının çıkışında kumanya dağıtmaya başladık. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız bu uygulamadan yararlanabilirler. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum.”

Kumanya dağıtımına başkentlilerden yoğun ilgi

İftar saatinde yolda olan Başkentliler kumanyalara yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesinin başlattığı bu uygulamadan memnun olduklarını belirten Sefa Kasım Ulaş, “Güzel bir uygulama sonuçta ben işten çıkıyorum 10 dakikada eve gidemeyeceğim. Yolda bu sayede iftarımı açabileceğim” diye konuştu. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca ayrıca iftar saatlerinde Hacı Bayram-ı Veli Cami’nde cuma ve cumartesi günleri vatandaşlara BELPA Mutfağı’nda hazırlanan sıcak çorba, haftanın 7 günü ise çay ve lokum ikramında bulunacak.