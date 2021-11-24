Ankara Büyükşehir’den Öğretmenler Günü’nde anlamlı sürpriz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kırsal ve merkez ilçelerdeki bin 883 okula gönderdiği çiçeklerle öğretmenlerin gününü kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri unutmadı. ANFA Bitki Evi’nde özenle hazırlanan bin 883 adet çiçek aranjmanı okullara dağıtılırken, öğretmenler anlamlı sürpriz karşısında duygulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kaktüs ve sukulentlerin yerleştirildiği reçine saksılar ile begonya, yaprak güzelleri ve para çiçeklerinden oluşan aranjmanlarda yer alan mesajında, “Aydınlık geleceğimizin ışığı olan gençlerimizin kilidi sizler, anahtarı ise sizin ilminiz ve sabrınızdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımızla kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ayrıca Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı açılış konuşmasında öğretmenlere seslenerek, “Büyük bir özveriyle görev yaparak ülkemizin en kıymetli varlıklarını, geleceğimizin mimarları olan sevgili çocuklarımızı yetiştiren, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde aydınlık yarınlarımızın temelini atan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Altınpark, Mogan Parkı ve 30 Ağustos Zafer Parkı’nda bulunan ANFA Bitki Evleri’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm hazırlıklar da tamamlandı. Aranjmanlarla adeta görsel bir şölen sunan ANFA Bitki Evleri, zamiadan salon çamına, bonzaiden yukaya, kasımpatından siklamene, menekşeden orkideye kadar çeşit çeşit iç ve dış mekan çiçek ve bitkileri satışa sundu.