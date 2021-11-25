Ankara Büyükşehir’den kadınlara savunma eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Spor Kulübü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde pandemi nedeniyle ara verilen kadınlara yönelik ücretsiz savunma sporu eğitimlerini yeniden başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Spor Kulübü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde pandemi nedeniyle ara verilen kadınlara yönelik ücretsiz savunma sporu eğitimlerini yeniden başlattı. Sincan Kapalı Spor Salonu ve Esertepe Aile Yaşam Merkezi’nde eğitimler haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Başkentli kadınların savunma sporu eğitimlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, artan talep nedeniyle eğitimleri daha da yaygınlaştırmak istediklerini açıklayarak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi kadına karşı şiddete sıfır tolerans gösteren bir belediyedir. Bu kapsamda kadınlarımızın psiko sosyal gelişimine destek sağlamak ve öz güvenlerini artırmak amacıyla onları savunma sporları branşıyla buluşturuyoruz. Esertepe ve Sincan Aile Yaşam Merkezleri’nde haftada iki kez ücretsiz olarak kurslarımız verilmektedir. Tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.