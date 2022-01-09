Ankara Büyükşehir’den çocuklara ücretsiz yabancı dil desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle Başkentli çocuklara ücretsiz İngilizce dil eğitimi verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, SEYEV iş birliğiyle çocuklara ücretsiz İngilizce dil eğitimi verecek. İlk etapta Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezleri’nde (AYM) başlayacak İngilizce dil eğitiminden toplam bin öğrenci yararlanacak. Projenin ikinci etabında ise yaz tatilinde öğrenciler Kesikköprü Dinlenme Tesisi’nde 15 günlük konaklamalı kamplarda yabancı dil eğitimi alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Başkent’te çocuklarımız için şimdi İngilizce zamanı. İlk etapta Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan Aile Yaşam Merkezlerimizde toplam 1000 öğrencimiz için İngilizce derslerine başlıyoruz. Başvurular için velilerimizi AYM’lerimize bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dersler şubat ayında başlayacak

Aile ve Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı, İngilizce eğitiminden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 24 Ocak tarihinde başlayacak yarıyıl tatiline kadar almaya devam edecek. Şubat ayında başlayacak ve 3 ay sürecek İngilizce eğitimi, Büyükşehir Belediyesi uzman eğitmenleri ve SEYEV gönüllüleri tarafından verilecek ve hafta sonları (cumartesi-pazar) düzenlenecek.

“Sen de konuşabilirsin” sloganıyla hayata geçirilecek proje için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve SEYEV Başkanı Seda Yekeler, 17 Ocak tarihinde saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda aileler ve çocukların da yer alacağı iş birliği protokolü imza törenine katılacak. Mayıs ayında sona erecek yabancı dil eğitiminin ardından projenin ikinci etabı ise konaklamalı olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler yaz tatilinde Kesikköprü Dinlenme Tesisi’nde düzenlenecek 15 günlük konaklamalı kamplara katılarak hem dil öğrenecek hem de boş zamanlarını değerlendirecek.