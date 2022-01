Ankara Büyükşehir’den çocuklar için aylık 1 kilo et desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Kart sahibi sosyal yardım alan 240 bin 792 aileye her ay birer kilo et desteği verileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Kart ile vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaya devam ediyor. Sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kart ile gıdadan doğal gaza kadar birçok ihtiyacı karşılanırken, Büyükşehir Belediyesi şimdi de ailelere çocuklarının sağlıklı beslenebilmesi için aylık ‘et desteği’ başlatıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal yardım alan 240 bin 792 aileye aylık birer kilo et desteği verileceğini belirterek, “Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240 bin 792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24 milyon 79 bin 200 TL’lik desteği yatırdık” dedi.

Sosyal yardım alan aileleri gönderdiği kısa mesajla (SMS) da bilgilendiren Başkan Yavaş, “Başkent Kartlara her ay düzenli olarak yatırılacak 100 TL’lik et desteği ile alışverişlerinizi mahallenizdeki kasaplardan ya da marketlerden yapabilirsiniz. Bu destek tutarı sadece et ürünleri alışverişinde kullanılabilecektir” dedi.