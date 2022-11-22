Ankara Büyükşehir’de bütçe görüşmeleri

ABB, EGO ve ASKİ’nin bütçelerinin görüşüldüğü Meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Temiz su, teknoloji merkezi, ulaşım projeleri yapmak varken çöp projelere para harcadı diyemeyecekler. Halkın alnının ak sütü gibi kazandığı helal parayı harama ortak etti diyemeyecekler. Bu kentin çocuklarının rızkını geçmişteki gibi terör örgütlerinin finansmanında kullandılar diyemeyecekler. Halka pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler, çalmadan çok çalıştı diyecekler” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Büyükşehir Belediye Meclisinin ABB, EGO ve ASKİ’nin 2023 yılı bütçelerinin görüşüldüğü birleşiminde pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiklerinde şeffaf, sosyal, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim vadettiklerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Yavaş, “Yeni bir belediyecilik anlayışını inşa ederken betonun yerine adaleti, rantın yerine üretimi, plastiğin yerine samimiyeti kullandık. Hizmete en çok oy veren yerden başlamayı değil, en çok ihtiyacı olan yerden başlamayı ilke edindik. 6 milyon Ankaralıyı bir aile olarak kabul ettik. Belediyeler halkın eline el uzatan en yakın devlet kurumlarıdır. İşte bu kentte kimse aç ve açıkta kalmasın, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye birçok projeyi hayata geçirdik. Çocuğuna süt içirerek ve et yedirerek protein almasını sağlayan bir annenin umut dolu bakışını, onu evde üşütmeden büyüten bir babanın vakur duruşunu en büyük kazanımımız olarak kabul ettik” diye konuştu.

“25 yılda kente kazandırılan yeşil alanı 5 yılda kazandırmış olacağız”

Belediye halk içindir anlayışını benimsediklerini belirterek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şunları söyledi:

“Çocuk tarama testi, öğrenci abonmanı; 918 köy, 57 meydan ve tüm EGO otobüslerinde ücretsiz internet, öğrenci barınma merkezleri; YKS, LGS, KPSS ödemeleri ve SMA testi gibi halkın tam da ihtiyacının olduğu tüm alanlarda Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir tane bile teknoloji merkezi yoktu, 3 adet açtık. Bir tane bile kreşi yoktu, 18 adet açtık. Tek bir kilometre bisiklet yolu yoktu, 40 kilometre mavi yol yaptık, daha da yapacağız. Sıkça kazaların olduğu ve insan canının tehlikeye girdiği bölgelerde 17 adet köprü veya köprülü kavşak ile 10 adet bağlantı yolu inşa ettik. 40 yeşil alanı Ankara’mıza kazandırdık, yeni yeşil alan çalışmalarımız sürüyor. 25 yılda kente kazandırılan yeşil alanı biz 2023 yılı sonuna kadar yapacağımız açılışlarla 5 yılda kazandırmış olacağız.”

Devam eden ve tamamlanan projelerden örnekler vererek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “En son Balık Hali’ni kentimize kazandırdık. Başkent İlçeler Terminali’ni kentimize kazandırdık. İçkale restorasyonunda yenilenmiş evlerimizi kentimize kazandırdık. AŞTİ, Ankara’nın vitrini, yenilenmiş hâlini kentimize kazandırdık. Yeni 394 adet otobüsümüzün teslimat sürecini tamamlayarak kentimize kazandırdık” dedi.

“Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler, çalmadan çok çalıştı diyecekler”

Önemli olanın Ankara halkının memnuniyeti olduğunun altını çizen Yavaş, “Tüm bunları hayata geçirirken tüyü bitmemiş yetimin hakkını hep gözettik. 3300 ihaleyi canlı yayınladık. Ankara halkının parasıyla yapılan bütçenin tek kuruşunu bile heba etmedik. Kirli çarklara çomak soktuk, zengin iş adamları yaratmadık. Akıllarında ziftleşmiş para figürü gezdirenlere, gözlerinde dolar işareti ile hayata bakanlara izin vermedik. Her devrin adamlarına, her AVM’nin ortaklarına dur dedik” ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri ve Ankara halkına seslenen Yavaş, şunları söyledi:

“Sizlere ve bizi izleyen Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Temiz su, teknoloji merkezi, ulaşım projeleri yapmak varken çöp projelere para harcadı diyemeyecekler. Halkın alnının ak sütü gibi kazandığı helal parayı harama ortak etti diyemeyecekler. Bu kentin çocuklarının rızkını geçmişteki gibi terör örgütlerinin finansmanında kullandılar diyemeyecekler. Halka pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler, çalmadan çok çalıştı diyecekler.”

“Bu kentte hizmet etmekle mükellef olduğumuz 6 milyon insan yaşıyor”

Geçmişte yapılan iftiralara da savcılık incelemeleri ve müfettiş raporlarını göstererek tek tek cevap veren Yavaş, şöyle devam etti:

“Ben onurlu bir insanım. İki çocuk babasıyım. Hayatım boyunca çocuklarıma bırakacağım en büyük mirasın iyi bir itibar olduğuna hep inandım. Buradaki azınlık bir kesimin uyguladığı siyaset anlayışı yakışıksız kelimeleri söylemeyi ya da yutmayı doğal karşılayabilir ancak ben bunları kabul etmiyorum. Bu ülkenin hiçbir onurlu evladı da bu alçak kelimeleri kabul etmez ve asla hak etmiyordur. Burası Mansur Yavaş’ın babasının makamı olsa daha farklı cevaplar veririm. Ancak burası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı Bu kentte hizmet etmekle mükellef olduğumuz 6 milyon insan yaşıyor. Ankara halkına hizmet için buradayız.”

Toplantıda ABB, ASKİ ve EGO’nun bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.