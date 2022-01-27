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Ankara Büyükşehir sokak hayvanları için mama üretimine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez günlük 3 ton kapasiteli mama üretimi için harekete geçti.

ANKARA 27.01.2022, 17:51
Ankara Büyükşehir sokak hayvanları için mama üretimine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez günlük 3 ton kapasiteli mama üretimi için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gıda israfının önüne geçerek Türkiye’de örnek nitelikte tasarruf odaklı çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. “Başkentte her can değerlidir” anlayışı ile sokak hayvanlarının yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak günlük kapasitesi 3 ton olan mama üretimi için düğmeye bastı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası gıda maddelerini geri dönüştürerek Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurduğu tesiste mama üretmeye başladı.

ABB kendi mamasını üreterek yılda 3,5 milyon lira tasarruf sağlayacak

İlk etapta günlük 1 ton üretim kapasitesiyle çalışmaya başlayan tesiste elde edilen mamalar Başkent’teki sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından gıdaların geri dönüşümünden üretilen mama sayesinde yılda 3,5 milyon lira tasarruf elde edilmesi hedefleniyor.

“Türkiye’nin en büyük mama üretim projelerinden biri”

Günlük 3 ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük mama üretim projelerinden birisini hayata geçirdiklerini ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

“Sokak hayvanlarının beslenmesinde restoran artıkları her zaman gündemde olan bir konu ancak uygulamada toplanan yiyeceklerin birbirine karışması, yemeklerden plastik çatal, bıçak, kürdan ve izmarit gibi nesnelerin ayrıştırılması her zaman mümkün olmuyor. Büyük kurum ve kuruluşlarda kazan dibi olarak tabir edilen üretim fazlası yemeklerin değerlendirilmesi bu nedenle önem arz ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kazan dibi yemek artıklarını değerlendirmek amacıyla bu tesisi kurduk. Aynı zamanda Halk Ekmek Fabrikası ile de iş birliği yaparak standart dışı ekmekler ve satılamayan kuru ekmekleri topluyoruz. İlk etapta günde 1 tonla deneme üretimine başladık. Kendi mama üretimimiz sayesinde yılda 3,5 milyon lira tasarruf sağlayıp, bu tutarı sokak hayvanlarının başka ihtiyaçlarını karşılamada kullanacağız.”

Restoran, kafe, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda fabrikalarına çağrı

Aslan, restorandan kafelere kadar tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda üretimi yapan fabrikalara gıda atıklarını Büyükşehir Belediyesine vermesi çağrısında bulundu.

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