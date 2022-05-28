Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Şifa Oteli hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan ancak pandemi nedeniyle konuklarını ağırlayamayan Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nin 2 yıl aradan sonra ilk konukları 65 yaş üstü vatandaşlar oldu. Şifa Termal Sosyal Tesisi’ne otobüslerle ulaşımları sağlanan şehit ve gazi yakınları, gaziler ile ABB merkezlerine üye engelli bireyler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar 4 gece 5 gün, 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz konaklamadan yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ‘insan odaklı’ çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi, pandemi sürecinin ardından yenilenerek kapılarını ilk kez 65 yaş üstü vatandaşlar için açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açılan termal tesis; öncelikli olarak şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile engelli bireyler, 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet verecek. Her hafta farklı bir grubun konuk edileceği 45 kişi kapasiteli tesiste misafirlerine ulaşımdan termal hizmetine kadar 5 yıldızlı otel konforu sunan ABB, güvenli ve hijyenik bir ortamda 4 gece 5 gün boyunca sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği, sınırsız çay, kahve ve meşrubat, internet, havuz ve kaplıcadan oluşan ücretsiz konaklama imkânı sağlıyor. ABB Yaşlılara Hizmet Merkezi ile Engellilere Hizmet Merkezi üyelerinin yararlanabildiği termal hizmetten ayrıca Şehit Yakını ve Gaziler Şube Müdürlüğü’nce belirlenen şehit ve gazi yakınları ile gaziler de yararlanabiliyor.

“İlk misafirlerimizi Kızılcahamam’a gönderdik”

45 vatandaşın yer aldığı ilk kafileyi uğurlayan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Bu sene ilk kez pandemiden sonra açtığımız Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisimizde şehit yakınları ve gazilerimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı her hafta misafir edeceğiz. İlk misafirlerimizi Kızılcahamam’a gönderdik. Bundan sonra da her hafta içi farklı grupları sosyal tesiste konuk edeceğiz. Ayrıca çok yakında Akçakoca ve Akçay’da bulunan tatil kamplarımızda da misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız” dedi.