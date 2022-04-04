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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin afet farkındalık eğitimine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim atağı başlattı. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ücretsiz “Mahalle Bazlı ve Apartman Görevlileri Afet Farkındalık Eğitimi”ne gönüllülerin katılımı her geçen gün artıyor.

ANKARA 04.04.2022, 10:37
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin afet farkındalık eğitimine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim atağı başlattı. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ücretsiz “Mahalle Bazlı ve Apartman Görevlileri Afet Farkındalık Eğitimi”ne gönüllülerin katılımı her geçen gün artıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kentin tüm paydaşlarını kapsayan mahalle bazlı ve apartman görevlilerine yönelik doğal afetler konusunda eğitim veriyor.

Gürler: “Yaklaşık bin kişiyi aşkın afet gönüllüsüne eğitim verdik”

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, yapılan eğitim programları ile toplum çapında farkındalık oluşturarak vatandaşları afetlere hazır hâle getirmek istediklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Türkiye bir afetler bölgesi istedik ki toplumumuzu afetlere hazır hâle getirelim. Ne kadar hazırsak o kadar güvendeyiz. Farkındalık çalışmalarımıza başlarken Türkiye’nin saygın akademisyenlerinin görüşlerini aldık. Özellikle eğiticilerimizi Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki uygun meslek gruplarından mimarlar, mühendisler ve şehir plancılarından seçerek başladık. Kendi içimizdeki eğiticilerimizle bir kampanya başlatarak apartman görevlileriyle, muhtarlıklarla, STK’lerle iş birliği yaptık. Kent Konseylerini de önemsedik ve şu anda yaklaşık bin kişiyi aşkın afet gönüllüsüne eğitim vermiş bulunuyoruz. Özellikle önümüzdeki süreçte bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefleyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi ailesine katmak istiyoruz ”

Mahalle bazlı eğitim programı 10 nisan’da tamamlanıyor

26 Şubat 2022 tarihinde başlayan ve Ankara merkezli mevcut Mahalle Bazlı Kent Konseyi ile bileşenlerine verilen ‘Mahalle Bazlı Afet Farkındalık Eğitimi’ ile afet ve acil durumlarda yaşanan zorluklara karşı doğru ekipman ve bir iletişim ağı oluşturularak müdahale edilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Gönüllülerin eğitime katılımının her geçen gün arttığını söyleyen ve afet farkındalık eğitiminin önemine dikkat çeken Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Deprem ve afet süreçlerine hazırlıklı bir toplum oluşturmak ve bu ülkede sertifikalı, bilinçli gönüllüler oluşturmak için bu adımı attık. Deprem konusunda neyle karşılaşacağımız ve nasıl davranmamız gerektiği konusunda bir çaba içerisinde olmalıyız. Çankaya’yı olabildiğince yaygın bir biçimde afete ve insan kaynaklı ya da doğa kaynaklı risklere, krizlere karşı hazırlıklı hâle getirmeye çalışacağız. Bu süreci bizimle birlikte hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a, Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen’e, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sayın Mutlu Gürler’e ve tüm emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyorum.”

Afet durumunda ne yapılması gerektiğini anlatan bu eğitimin yararlı olacağını belirten Çamlıktepe Mahalle Muhtarı Nesibe Durmaz, “Afet farkındalık eğitimleri bizler için de mahalle sakinlerimiz için de çok güzel olacak. Eğitimlerden dolayı iki belediyemize çok teşekkür ederiz” derken, Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zübeyde Ozanözü de, “Marmara depreminin yaşandığı dönemde bir fiil orada hizmet verenlerden birisiyim. Neler yaşandığını, nasıl hazırlıksız olduğumuzu, orada bir fiil yaşayarak gördük. Bu tür eğitimlerle vatandaşlarda farkındalığın oluşturulması, afet bilincinin oluşturulması çok önemli” diye konuştu.

“Mahalle Bazlı Afet Farkındalık Eğitimi Programı” 10 Nisan 2022 tarihinde Çayyolu Semt Meclisi, Mutlukent Mahallesi, 1920 Cadde, 1924 Sokak adresinde (Çağdaş Market yanı) 13.00-17.00 saatleri arasında son kez düzenlenecek.

Apartman görevlilerine yönelik eğitim 9 Nisan’da sona eriyor

Apartman görevlileriyle yapılan görüşmeler ve saha çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında apartman görevlileri de afet ve acil durumlara müdahale süreçlerine dâhil olmaya başladı.

Konut Görevlileri Sendikası’na bağlı olan Ankara genelindeki apartman görevlilerine ‘Afet Eğitim Yılı’ çerçevesinde verilen afet farkındalık temel eğitimleri ile ilk temas noktalarının oluşturulması planlanıyor.

3 ay süreyle 6 bölgede mahalle bazlı eğitimleri tamamladıklarını belirten ABB Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürü Ali Civelek ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Konut Görevlileri Sendikası ile birlikte çalışmaya başladık. Sendikanın Ankara’da bin 300’e yakın kayıtlı üyesi var. Bu apartman görevlilerine afet farkındalık eğitimi vermek istedik. Eğitimler sonunda herhangi bir afet anında Büyükşehir Belediyesi AKOM Şube Müdürlüğü ve Ankara İtfaiyesi’ne her türlü bilgiyi vermek üzere apartman görevlileri arasından mahalle temsilcileri seçilecek” dedi.

Eğitim veren ANKA Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Altunorak afet anında apartman görevlilerine büyük görev düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Apartman görevlilerine yönelik eğitimlerimize de başladık çünkü apartman görevlileri arama kurtarma ekibi için çok önemli. Bir deprem sırasında bina hakkında bilgi alabileceğimiz içinde yaşayan insanlar hakkında apartman hakkında bilgi alabileceğimiz kişi sayısı çok az. Bunların en başında apartman görevlileri sonra muhtarlar geliyor ama apartman görevlileri çok daha önemli bir konumda.”

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