Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz çekici hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç arızası ya da kazalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla 2 yıl önce başlattığı ücretsiz çekici hizmetine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında ‘Başkent 153’e gelen ihbarlar doğrultusunda aracın arıza ya da kaza yaptığı noktaya giderek ücretsiz çekici

hizmeti sağlıyor. Kazanın meydana geldiği veya aracın arızalandığı alanda trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve uzun süreli beklemelerin önüne geçmek için bu hizmeti başlatan Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini gözeterek araç sahibiyle birlikte araçları sanayiye kadar götürüyor.

Vatandaşların mağdur olmamaları için ihtiyaç duydukları anda

hızlı şekilde yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten çekici şoförü Mustafa Günday, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız ücretsiz çekici hizmetimiz hafta içi 07.00-09.30 saatleri arasında devam ediyor” diye konuştu.