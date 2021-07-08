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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kitap kampanyası ile okullara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Kitaplar Yeni Ufuklar” adlı kampanya kapsamında 24 okula ücretsiz 3 bin 839 kitap dağıttı.

ANKARA 08.07.2021, 15:33
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kitap kampanyası ile okullara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Kitaplar Yeni Ufuklar” adlı kampanya kapsamında 24 okula ücretsiz 3 bin 839 kitap dağıttı.

Eğitime desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Kitaplar Yeni Ufuklar” adlı kitap kampanyası başlattı. Başkentli öğrencilerin diledikleri kadar kitap okumaları için harekete geçen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek yeni ya da az kullanılmış masal ve çocuk kitapları ile klasik kitapları yaş gruplarına göre sınıflandırarak merkez ve kırsal ilçelerdeki talep eden okullara dağıttı. Kampanya kapsamında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Başkent’in toplam 12 merkez ve kırsal ilçesinde bulunan 11 ilkokul, 2 ortaokul ve 11 lise olmak üzere toplam 24 okula ücretsiz 3 bin 839 kitap dağıtıldı.

Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul müdürleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmayı ve okul kütüphanelerini zenginleştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, gelen talepleri değerlendirmeye devam edecek.
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