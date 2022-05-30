Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden hayvancılık yapan çiftçilere “SIVAT” desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yapmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak için çiftçilere verdiği destekleri çeşitlendirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı özellikle kırsal mahallelerde (yayla ve mera alanlarında) otlayan hayvanların temiz su ihtiyacının karşılanması için ilk kez SIVAT montajı yapmaya başladı. ABB’nin hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bu desteği sağlamaya başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkentimizde ekolojik dengeyi korurken tarım ve hayvancılığın gelişmesi için de büyük bir adım atıyoruz. 20 noktada meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu teknesi (SIVAT) montajı yaptık. 119 noktada daha çalışmalara başladık” dedi.

SIVATLAR ekolojik dengenin korunmasına da katkı sağlıyor

ABB, Başkent’te tarım ve hayvancılık konusunda yürüttüğü çalışmalarla tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Başkentli yerli üreticileri kalkındırmak için desteklerini sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı şimdi de hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdi. Meralara ve yaylara otlamaya çıkarılan hayvanların temiz su kaynaklarına daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla içme suyu teknesi montaj çalışmalarına başlayan ABB, Başkent genelinde bin noktada sıvat yerleştirme işlemi yapmayı hedefliyor. Çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda her noktaya 5 oluk ve 1 başlıktan oluşan bir takım sıvat monte eden Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar kendi imkânlarıyla 20 noktaya sıvat yerleştirirken, 119 noktada daha çalışma başlatacak.

Sıvat desteği aynı zamanda kırsal ilçelerde hayvancılığı teşvik ederek, yayla ve mera alanlarında hayvanların su kaynaklarına daha kolay ulaşmasını sağlayarak et ve süt üretimi artırmasına da katkı sağlayacak. Yaban hayatın korunması için özellikle yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara da sıvatlar yerleştiren ABB, proje ile ayrıca kısıtlı olan su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve ekolojik dengenin korunmasını hedefliyor.

Talep edilen her noktaya 5 oluk ve 1 başlıktan oluşan takım SIVAT yerleştiriliyor

Kırsal mahallelerde hayvanların suya erişimini kolaylaştırmak için sıvat projesini hayata geçirdiklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Hüseyin Şemsi Uysal şu bilgileri verdi:

“Ankara kırsalında çiftçilerimize çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Bunu çeşitlendirerek devam ediyoruz ve sıvat projesi de bunlardan biri. Hayvanların suya erişimi kolaylaştırmak ve temiz su içmelerini sağlamak amacıyla 1000 bölgede bu uygulamayı yapacağız. Yaklaşık 9’uncu aya kadar dağıtımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımızla el ele ‘su hayır işidir’ şeklinde bir kampanya başlattık ve organizasyonunu yapıyoruz. Bu proje hayvanların et ve süt veriminin artmasına da katkı sağlayacak. Artık yaban hayvanları da suya kolay erişecek. Böylece kısıtlı su imkânlarını da boşa harcamadan değerlendirmiş oluyoruz.”