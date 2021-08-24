Ankara Büyükşehir Belediyesinden çocuklara ücretsiz drama eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı ABB Başkent Tiyatroları bu kapsamda 8-16 yaş arası çocuklara ücretsiz drama eğitimi vermek için düğmeye bastı. 8 hafta sürecek eğitimler için abbtiyatrolari@ankara.bel.tr adresi üzerinden 1 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sanatı önceleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkent’i sanatın merkezi haline getirmek için de mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta sanatı sevdirmek amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. ABB Başkent Tiyatroları, 8-16 yaş arası çocuklara ücretsiz drama eğitimi verecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı ABB Başkent Tiyatroları, Başkent’teki yeni yetenekleri keşfetmek için vereceği drama eğitimlerine başvuru sürecini başlattı. Belirtilen yaş grubundaki çocuklardan eğitime katılmak isteyenler, abbtiyatrolari@ankara.bel.tr adresi üzerinden ebeveyn izni, kimlik ve iletişim bilgileri ile 1 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. ABB Başkent Tiyatroları’nda 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak yüz yüze drama eğitimi 8 hafta sürecek. Gençlik Parkı içinde yer alan ABB Başkent Tiyatroları sahnesinde pandemi kuralları dikkate alınarak verilecek eğitimler hakkında detaylı bilgiye “0312 507 37 62” numaralı hattan ulaşılabilecek.