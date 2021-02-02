Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere çifte müjde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla çiftçilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Pandemi nedeniyle yaşanan mağduriyetleri gidermek için yerli üreticilerden satın alınacak patates ve soğanı ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacaklarını açıklayan Başkan Mansur Yavaş, “Yerli üreticimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşımız arasında köprü oluyoruz” dedi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı da 25 ilçede yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere 800 ton “Nohut Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek. Nohut tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin talepleri, 3-5 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

Kırmızı mercimek tohumundan sonra sırada nohut tohumu desteği var

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kırmızı mercimek tohumu desteğinden sonra şimdi de Başkentli çiftçilere yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u ise katkı payı olmak üzere nohut tohumu desteği sağlayacak. Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere 8 Şubat’tan itibaren ilk kez “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, “Nohut Tohumu” desteği için de çiftçi başvurularını 3-5 Şubat tarihleri arasında alacak.

Yaklaşık 2 bin çiftçiye toplam 800 ton nohut tohumu dağıtılacak

Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek üretimi desteklemek, çiftçilerin gelir seviyesini artırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve iklim kaynaklı tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak amacıyla 25 ilçede yaklaşık 2 bin yerli üreticiye toplam 800 ton “Nohut Tohumu” desteğinde bulunacak.

Nohut tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin; Akyurt - Akyurt Aile Yaşam Merkezi, Altındağ - Akyurt Aile Yaşam Merkezi, Ayaş - Hanımlar Lokali, Bala - Gençlik Merkezi, Beypazarı - Fen İşleri, Çubuk - Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Pursaklar - Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Keçiören - Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Elmadağ - Elmadağ Gençlik Merkezi, Mamak - Elmadağ Gençlik Merkezi, Etimesgut- Sincan Aile Yaşam Merkezi (Fatih), Sincan - Sincan Aile Yaşam Merkezi (Fatih), Yenimahalle - Sincan Aile Yaşam Merkezi (Fatih), Şereflikoçhisar - Fen İşleri, Evren - Fen İşleri, Polatlı- Aile Yaşam Merkezi, Gölbaşı -Fen İşleri, Çankaya - Fen İşleri, Güdül - Fen İşleri, Haymana - ASKİ, Kahramankazan - Aile Yaşam Merkezi, Kalecik - Fen İşleri, Kızılcahamam - Gençlik Merkezi, Çamlıdere - Fen İşleri ve Nallıhan- ASKİ, noktalarına gelerek 3-5 Şubat tarihleri arasında bizzat başvuruda bulunması gerekiyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurular tamamlandıktan sonra Mart ayı içerisinde çiftçilere nohut tohumu dağıtımına başlayacak.