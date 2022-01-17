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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projesi: MeHUB ve Smart Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturuyor. EGO Genel Müdürlüğü ile Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından yürütülen ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi’nin kapanış etkinliğine tüm paydaşlar katıldı.

ANKARA 17.01.2022, 15:54
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projesi: MeHUB ve Smart Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturuyor. EGO Genel Müdürlüğü ile Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından yürütülen ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi’nin kapanış etkinliğine tüm paydaşlar katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, EIT ile imzalanan ve yüzde 100 hibe ile desteklenen ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MEHUB) Projesi’nin 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermesi nedeniyle bir kapanış etkinliği düzenledi. Etkinliğe EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ın yanı sıra EGO Genel Müdür Yardımcıları, STK Temsilcileri, Ankara Kent Konseyi üyeleri, Ankara Bisiklet Kent Meclisi üyeleri ile Batıkent ve Eryaman semt muhtarları katıldı.

Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projeleri başkentte hayata geçiyor

EGO Genel Müdürlüğü Projeler Şube Müdürü Onur Alp Ünal’ın ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi’ hakkında sunum yaptığı etkinlikte; otomobil kullanımının azaltılması, karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlanması, bisiklet hareketliliğinin artırılması konuları başta olmak üzere metro girişlerine 60 bisitletlik şarj istasyonundan 46’sının yerleştirildiği bilgisi verildi.

Karbon salımının ve motorlu taşıt kullanımının azaltılmasını hedefleyen çevreci ve sürdürülebilir ulaşım projelerinden birini daha hayata geçirdiklerini söyleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Micromobilite ulaşım modlarını Başkentimizde yaygınlaştıracak projelerimizle şehrimizde sürdürülebilir ulaşıma yönelik yenilikçi bir yaklaşımın temellerini atmış bulunmaktayız. Avrupa Birliği’nin bir organı olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklenen Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etmeye yönelik MeHUB isimli projenin sözleşmesi 3 Eylül 2021 tarihinde EGO Genel Müdürlüğünce imzalandı. Proje kapsamında Ankara’da bisiklet, scooter gibi Mikromobilite araçlarının kullanım verilerini temin ederek mikromobilite araçlarının ve yollarının optimize edilmesi, şarj istasyonlarının kapasitesinin ve konumlarının belirlenmesi süreçlerini yürütüyoruz. Bu sayede otomobil kullanımının azaltılmasını, dolayısıyla karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlanmasını diğer mikro hareketliliğin artırılmasını ve yeni bisiklet yolu güzergâhlarının belirlenmesini amaçlıyoruz.”

SMART Ankara Projesi ile Avrupa ülkelerinde prestijli bir şehir planı olan ve klasik ulaşım planı üzerinde bir vizyona sahip sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı hazırlanacağını ifade eden Alkaş, “Bu proje kapsamında temin edilecek olan elektrikli bisikletler, şarj istasyonları ve bisiklet sayaçları ile elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulacak. Yine aynı proje kapsamında ekipmanlar temin edilerek metro istasyonlarımızı ve otobüslerimizi de bisiklet kullanımına uygun hâle getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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