Ankara Büyükşehir Belediyesinden bilişim sektörüne destek

Genç girişimcilerin önünü açarak bilişim sektörüne destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin farklı noktalarında teknolojik girişim merkezleri açmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte öğrenci dostu uygulamalar kadar genç girişimcilerin kendisini geliştirmesi için önemli destek projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Akıllı kent uygulamaları ile başkentlileri buluşturan Yavaş, BLD 4.0 uygulamasını başlattığı Ankara’da şimdi de genç girişimciler için teknolojik girişim merkezleri açmaya hazırlanıyor.

Genç girişimciler internet adresi üzerinden ön başvuruların yaparak, ofis alanları, teknik donanımlar ve pek çok imkandan ücretsiz yaralanabilecek. Ağustos ayı içinde ilk olarak Kuzey Yıldızı TechBridge Merkezi hizmete girecek.

İlk merkez Kuzey Yıldızı’nda açılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Buluşması’nda bir araya geldiği gençlere, “Kendinizi geliştirebilmenizin önünü açacağız. Bunun da yolunu siz çizeceksiniz. Benim ‘şöyle şöyle yapın’ demem yerine, sizler ‘biz şunu istiyoruz’ diyeceksiniz ve yönetici olarak da biz sizin isteğinizi yapacağız” sözleriyle seslenerek; Kuzey Ankara, Ulus, Dikmen Vadisi, Gölbaşı Bilişim Vadisi ve Çayyolu’nda yeni merkezlerin açılacağını açıkladı.

Bilişim sektörünün başkentte gelişmesine katkı sağlamak ve genç fikirlere iş imkanı sağlamak amacıyla açılacak merkezlerden ilki Kuzey Yıldızı’nda ağustos ayı içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

Başkenti Avrasya genelinde bilişim üssü haline dönüştürecek proje başkent Mobil uygulaması üzerinden birçok teknolojik yeniliği başkentlilerle buluşturduklarını ve ‘Söz Hakkı’ gibi önemli uygulamalarla gençlerin kent yönetimine katılmalarını sağladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, teknolojik girişim merkezlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"BLD 4.0 projemiz kapsamında Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara’yı, Avrasya genelinde bir veri havuzu ve teknoloji köprüsü olan bir başkente dönüştürme hedefi doğrultusunda, başkentimizin farklı noktalarında teknolojik girişim merkezleri açıyoruz. Bunlardan ilki olan Kuzey Yıldızı TechBridge Merkezi. Bu ay içerisinde teknolojik bir festival düzenleyerek açacağız. Bu kapsamda bilişim merkezinde bulunan ofis alanları, teknik donanımlar, sinevizyon, telekonferans, toplantı salonları, sosyal ve ortak fikir tartışma alanları bilişim sektöründeki genç öğrenci ve girişimcilerin hizmetine ücretsiz olarak sunulacak."

Ön başvurular başladı

Ankara’da nitelikli insan kaynağını harekete geçirerek, yetişmesine destek olmak hedefiyle bu merkezlerin sayısını artırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle gençleri teknolojik konularda araştırma ve geliştirme çalışmalarına teşvik etmeyi amaçlıyor.

Girişimcilerden gelecek projeleri, oluşturulan uzman jüri tarafından seçecek olan Büyükşehir Belediyesi, ürettikleri fikir ve projelerle teknolojik merkezlerden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen girişimciler için ön başvuruları almaya başladı.