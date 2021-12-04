Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, Başkentli muhtarlara teknoloji eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli muhtarlara teknoloji eğitimleri vermeye başladı.

Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli muhtarlara teknoloji eğitimleri vermeye başladı. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan pilot proje ile Polatlılı muhtarlara iki ay boyunca haftada iki gün ücretsiz bilgisayar kursu verilecek. Eğitimlerde ayrıca Muhtar Ankara ve Başkent Mobil uygulamaları ile sosyal medya kullanımı pratik ve teorik olarak anlatılacak.

Bilgisayardan sosyal medya kullanımına Muhtar Ankara’dan Başkent Mobil’e kadar uygulamalı ders

Polatlı’daki muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Polatlı Aile Yaşam Merkezi’nde başlatılan bilgisayar eğitimleri uzman eğitmenler eşliğinde veriliyor. İki ay sürecek ve haftada iki gün düzenlenecek bilgisayar kurslarında, muhtarlara bilgisayarın temel kullanımından sosyal medya kullanımına, Muhtar Ankara’dan Başkent Mobil uygulamasına kadar birçok teknolojik uygulama pratik ve teorik olarak gösteriliyor.

“Muhtarlarımızın tamamına bilgisayar öğretmeyi planlıyoruz’’

Başkentli muhtarların hizmet kalitesini artırmayı istediklerini vurgulayan Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz talep doğrultusunda yeni kurslar açmayı planladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Polatlı’nın kırsal mahallelerindeki muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda bilgisayar kursu düzenledik. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu projede muhtarlarımıza belediyemizin uygulamaları, Word, Power Point gibi temel bilgileri öğreteceğiz. Kendi işlerinde mahallenin sorunlarını gidermesi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Muhtar Ankara ve Başkent Mobil uygulamamız da öğretmenlerimiz tarafından muhtarlarımıza öğretilecek. Polatlı’da başlattığımız projede başarılı olursak projemizi tüm ilçelerdeki Aile Yaşam Merkezlerinde yaygınlaştırarak muhtarlarımızın tamamına bilgisayarı öğretmeyi planlıyoruz. Ankara’da bin 420 muhtarımızın birçoğu bilgisayar kullanmayı biliyor ancak Polatlı, Nallıhan, Beypazarı gibi kırsal mahallelerde bulunan muhtarlarımıza bilgisayar ve teknolojiyi öğretmeyi hedefliyoruz. Kurslarımızı tamamlayan muhtarlarımıza katılım belgesi de vereceğiz.”

Polatlılı muhtarlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ücretsiz bilgisayar kursu hizmeti sağladığı için teşekkür etti.