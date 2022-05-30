Ankara Büyükşehir Belediyesinden Başkentli miniklere yaz şenliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyerek sosyalleşmelerini sağlıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaz boyunca düzenleyeceği ‘Yaza Merhaba Şenliği’ne Batıpark Çocuk Kulübü ile start verdi. Başkentli minikler aileleriyle spordan dramaya, atölyelerden konserlere kadar birçok etkinliğe katılarak hünerlerini sergiledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine destek olmak amacıyla sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bu kapsamda 5-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Batıpark Çocuk Kulübü’nde ‘Yaza Merhaba Şenliği’nin ilkini düzenledi. Mehter Takımı ve Ankara Seğmenleri’nin gösterileri ve Ankara Kent Orkestrası’nın konseriyle renkli görüntülere ev sahipliği yapan Batıpark Çocuk Kulübü’nde, Modern Dans Grupları, Dünya Çocukları Drama Ekibi, İşaret Dili ve Karate Kata Grubu, Ront Grupları ve Batıpark Çocuk Korosu da sahne aldı. Zumba dansı ile hünerlerini sergileyen minikler eş zamanlı olarak ebru, makrome bileklik ve anahtarlık yapımı, yüz boyama ve eva baskı atölyelerine de katılarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Havaların ısınmasıyla Ankara’nın her semtinde yaz şenlikleri düzenleyeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Batıpark Çocuk Kulübümüzde ‘Yaza Merhaba Şenliği’mizi başlattık. Bundan sonra Ankara’nın her semtinde bu tür etkinliklerimiz devam edecek, çocuklarımızı ve ailelerimizi bu faaliyetlerimize bekliyoruz” dedi.