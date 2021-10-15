Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik timleri 7/24 iş başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü temizlik ekipleri, okulların açılması ve kış mevsimi öncesi Metro ve ANKARAY İstasyonlarında geniş kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarından taviz vermeden 7/24 yoğun mesai harcıyor. Covid-19 salgın sürecinde toplum sağlığını gözeten Büyükşehir Belediyesi, okulların açılması ve kış mevsimi öncesi Metro ve ANKARAY İstasyonlarında titiz bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. EGO Genel Müdürlüğü Metro İşletme Şube Müdürlüğü temizlik ekipleri düzenli olarak; metro istasyonları giriş noktaları, turnikeler, yürüyen merdivenler ve reklam panoları dahil bekleme yerlerinde de hijyen mesaisini gece geç saatlerde sürdürüyor. Genel temizliğin yanı sıra iç ve dış mekanlarda buharlı ekipmanlarla da temizlik uygulaması başlatan ekipler, Başkentlilerin güvenli ve sağlıklı seyahat etmesini amaçlıyor. EGO Genel Müdürlüğü olarak önceliklerinin halk sağlığı olduğunu ifade eden EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğdu, “Yaklaşan kış mevsimi öncesi ve özellikle üniversitelerin açılması ile birlikte yolcu yoğunluğumuz üst seviyeye ulaşmakta. Periyodik olarak yaptığımız temizlik çalışmalarının yanı sıra detaylı kış temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı da başlattık. Çalışmalarımız kent genelindeki istasyonlarda da devam edecek” dedi.