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Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına mama ve besin desteğini artırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e ilk karın düşmesinin ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanlarına mama ve besin desteğini artırdı.

ANKARA 15.01.2021, 17:02
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Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına mama ve besin desteğini artırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e ilk karın düşmesinin ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanlarına mama ve besin desteğini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 17 bin 150 besleme noktasında yaban ve sokak hayvanlarına 750 ton mama desteği sağladı. Kar yağışıyla birlikte ulaşımın zor olduğu bölgeler arasında yer alan Yenimahalle Memlik Gölü çevresinde bin 500 kilo mama ve besin dağıtımı gerçekleştiren Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı 120 kişilik ekip ve 250 gönüllü hayvansever, Ankara’nın en ücra köşesinde besin desteği sağlamayı sürdürüyor.

Haftalık bin 200 noktada rutin besleme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, pandemi sürecinde restoran ve kafelerin kapanması nedeniyle sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında gıda bulmakta daha da zorlandığına dikkat çeken Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, besleme çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Sokak hayvanlarının mamaya ulaşmalarını sağlamak için 14 ekip 120 personel, 250 gönüllü ile işbirliği halinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için bütün ekibimizle gece gündüz sahada çalışıyoruz. 2020 yılında toplam 17 bin 150 noktada besleme gerçekleştirdik. Haftalık bin 200 noktada da rutin besleme yapıyoruz. 2020 yılında toplam yaklaşık 750 ton mama dağıttık. 2021 yılı için planlarımız arasında pandemi seyrine göre çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz. Sokak hayvanlarının zarar görmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Başkent’te sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarını koruyan ve iyileştirme çalışmaları yapan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü, hayvan dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2020 yılı içerisinde sokak hayvanları için yapılan veterinerlik hizmetleri ve besleme çalışmalarının yanı sıra hayvansever ve gönüllerle 2021’de yapılacak olan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda hayvan dernekleri, STK’lar ve gönüllü hayvanseverlerin görüş ve önerilerini dinlediklerini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Bir hata, eksik veya olumsuzluk yaşandığında bizi mutlaka uyarın. Bizler sizlerle iş birliğini önemsiyoruz. Ankara’da yaz kış demeden tüm sokak canlarımıza sahip çıkıyoruz. Örnek olabilecek çalışmaları Başkent genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Örneğin KISAMER Merkezimizin sayısını artırmayı planlıyoruz. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi olarak iyi niyetli olduğumuzu, çaba ve gayretlerimizin devam ettiğini, Ankara’da KISAMER adıyla yeni bir kısırlaştırma ve sahiplendirme merkezi kurduğumuzu, bizimle iş birliği yapmalarını ve bizi uyarmalarını bekliyoruz. Bu konuda diyaloğumuz devam ediyor” dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik yapılan faaliyetler, kısırlaştırma, aşılama, besleme, acil yaralanmalarda alınacak önlemler konusunda 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu (Rabia Erentuğ), Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu (Avukat Murad Turan), Haykod Derneği (Aynur Altun), Empati Derneği (Neslihan Şener Zaimoğlu), Sağlıklı Patiler (Fulya Törün), Gönüllü (Mehmet Armağan Akçay- Gölbaşı), Gönüllü (Faruk Açık-Elmadağ İmrahor), Gönüllü (Mahir Kaya- Ayrancı Bölgesi), Gönüllü (Çağatay Dalgıç-Mamak Bölgesi) katıldı.
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