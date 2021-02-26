Ankara Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alım ihalelerini canlı yayınlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mal ve hizmet alım ihalelerini canlı yayınlamayı sürdürüyor.

Şeffaf belediyecilik uygulaması vatandaşlar kadar firmalar tarafından ilgiyle izleniyor. Şubat ayında da lüks araç satışından elektrik alımına kadar toplam 63 ihale Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 16 Şubat’ta düzenlenen “Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması ile Elektrik Enerjisi Alımı’’ ihalesinde yüzde 17,46’lık kırım oranı yaşandı. EKAP üzerinden 7 firmanın başvurduğu ihalede yaklaşık maliyet 26 milyon 887 bin 728 TL iken, en düşük teklif 22 milyon 185 bin TL oldu. Yüzde 17,46’lık kırım oranı, elektrik enerjisi alımında son 10 yılın en yüksek kırım oranı olarak kayıtlara geçti.

Anafartalar Çarşısı yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihine ve kültürüne sahip çıkmak amacıyla tarihi mekanları gün yüzüne çıkaran projelere imza atmayı da sürdürüyor. Ulus’ta bulunan Ankara’nın simgelerinden Anafartalar Çarşısı’nı yenileme çalışmaları kapsamında 3 Şubat tarihinde Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tadilat proje ihalesi gerçekleştirilirken, çarşı için yıl sonuna kadar uygulama ihalesine de çıkılacak.

Lüks araç satışları devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tasarruf odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda ihtiyaç fazlası ve kullanılmayan lüks araçların satışı devam ediyor. Bugüne kadar belediye birimleri ve iştiraklerine ait çok sayıda lüks aracın satışı tamamlanırken, 19 Şubat tarihinde PORTAŞ A.Ş’ye ait 2016 model 1 adet lüks araç kapalı zarf ve sonrasında da açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu. İhalelerde pandemi koşulları ve sosyal mesafe kuralları gözetilirken, muhammen bedeli 360 bin TL olan lüks araç 452 bin 500 TL’ye satıldı.