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Ankara Büyükşehir Belediyesi, işitme testi uygulaması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği iş birliğiyle 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Kızılay Metro çıkışındaki sağlık kabininde ücretsiz “İşitme Değerlendirme Testi” uygulaması başlattı.

ANKARA 24.09.2021, 14:22
Ankara Büyükşehir Belediyesi, işitme testi uygulaması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği iş birliğiyle 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Kızılay Metro çıkışındaki sağlık kabininde ücretsiz “İşitme Değerlendirme Testi” uygulaması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği iş birliğiyle 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Kızılay Metro çıkışındaki sağlık kabininde ücretsiz “İşitme Değerlendirme Testi” uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, işitme problemlerine karşı farkındalık oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek için “Gelin bizi dinleyin, işitme kaybını önleyin” temasıyla vatandaşları ücretsiz işitme testi yaptırmaya davet etti.

Hedef işitme kayıplarını önceden tespit ederek önlem almak

Yaşanabilecek işitme kayıplarına karşı önlem almayı amaçladıklarını ve bu nedenle işitme testine tüm Ankaralıları davet ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “İşitme Engelliler Haftası kapsamında halk sağlığını önceleyen hizmetlerle farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat edilmezse önemli bir sağlık sorununa dönüşecek bu hastalık alınabilecek önlemlerle engellenmektedir. Gerekli bilgilendirmelerle birlikte işitme testini burada ekiplerce yapıyoruz. Mansur Başkanımızın her zaman belirttiği gibi ‘Başkent’te her canlı değerlidir’ diyoruz” dedi.

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verdiği destek için teşekkür ederek, “Bu haftaya önem veren Mansur Yavaş’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Hem halkı işitme denge problemleriyle ilgili bilgilendiriyoruz hem de işitme taraması yapıyoruz. Az bir işitme kaybı bile gelecekte ciddi sorunlara neden olabilir. Özellikle yaşlılarımızı işitme cihazı kullanımı konusunda destekleyelim. İşitme kaybı demans ve alzheimer hastalığını destekleyen bir problemdir. İşitme kaybı sosyal yaşantıyı da engelliyor. İlerleyen yaşlarda bu problemlere neden olmamak için onların problemlerine kulak verelim. Bir hafta boyunca ücretsiz olarak Kızılay meydanında sizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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