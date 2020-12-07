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Ankara Büyükşehir Belediyesi hijyen çalışmalarını artırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da Başkent’in merkez ilçelerinde hijyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ANKARA 07.12.2020, 12:41
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Ankara Büyükşehir Belediyesi hijyen çalışmalarını artırdı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da Başkent’in merkez ilçelerinde hijyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde hijyen tedbirlerini artırarak halk sağlığını korumaya yönelik dezenfeksiyon çalışmalarına öncelik veriyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri kaldırım, yol, yaya üst ve alt geçitlerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

250 kişilik temizlik ekibi; haftalık program doğrultusunda ilk etapta nüfus yoğunluğunun en çok olduğu ilçeler arasında yer alan Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sadece merkez değil çevre ilçelerde de vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar başta olmak üzere, yaya üst ve alt geçitlerinden kaldırımlara, cadde ve sokaklardan yollara kadar bir çok noktada 7/24 hijyen ve ilaçlama çalışması yapıldı.
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