Ankara Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü’nü özel etkinliklerle kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü’nde birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. AŞTİ’de gelen ve giden yolculara BUGSAŞ Türk Halk Müziği Korosu, Babalar Günü sürprizi yaparak şarkılarla karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi BUGSAŞ Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) sahne alırken, EGO Müzik Topluluğu da Kızılay Metro İstasyonu’nda Babalar Günü için mini müzik dinletisi gerçekleştirdi.

AŞTİ’de türküler babalar için söylendi

AŞTİ’de verilen konserde BUGSAŞ Türk Halk Müziği Korosu türküleri babalar için seslendirdi. Gelen ve giden yolcuları şarkılarla karşılayan BUGSAŞ Türk Halk Müziği Korosu’na eşlik eden vatandaşlar keyif dolu dakikalar geçirdi. AŞTİ’de Babalar Günü’ne özel program hazırladıklarını belirten BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, şöyle konuştu:

“Babaların evlatlarını, evlatların babalarını karşılayıp uğurladığı AŞTİ’de Babalar Günü’nü kutluyoruz. AŞTİ’deki dönüşümü kültürel faaliyetlerle de sürdürüyoruz. AŞTİ artık sadece şehirlerarası otobüs terminali olmakla kalmasın, sosyal ve kültürel içerikler de katalım istiyoruz. BUGSAŞ çalışanlarından bir Türk halk müziği korosu kurduk. Bu koroyu ileride geliştireceğiz. Özel günlerde çeşitli salonlarda konserler düzenleyeceğiz. AŞTİ’ye yolculuk için gelen vatandaşların hayatlarına renk katmak, onları kültür-sanatla buluşturmak ve Ankara’nın kültür-sanatın da Başkent’i olmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Başta Türk milletinin aziz atası Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Herkes evladıyla mutlu olsun inşallah.”