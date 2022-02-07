Ankara Büyükşehir Belediyesi, ailelere 3. doğal gaz ödemesini yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, doğal gaz desteği uygulaması kapsamında 203 bin 626 ailenin Başkent Kartlarına 500’er liralık 3’üncü doğal gaz ödemesi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan enerji maliyetleri nedeniyle Başkentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomisine destek olmak amacıyla kasım ayında başlatılan doğal gaz desteğinin 3’üncü ödemesi de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, sosyal yardım alan 203 bin 626 ailenin Başkent Kartlarına 500’er lira olmak üzere toplamda 101 milyon 813 bin lira doğal gaz ödemesinin yatırıldığını duyurdu. Polatlı ve Beypazarı ilçesinde yaşayan sosyal yardım alan ailelere ise gelecek hafta doğal gaz ödemelerinin yapılacağı bilgisini de paylaşan Yavaş, “Hiçbir çocuk üşümesin, ekonomik kriz ailelerimizi soğuğa mahkum etmesin diye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin Başkent Kartlarına doğal gaz desteğimizin üçüncü ödemesini yatırdık” dedi.