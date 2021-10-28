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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yabancı basın mensupları, ajansların Türkiye büro şefleri ve 48 ülkenin büyükelçiliklerinin basın ataşesiyle bir araya geldi.

ANKARA 28.10.2021, 16:37
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yabancı basın mensupları, ajansların Türkiye büro şefleri ve 48 ülkenin büyükelçiliklerinin basın ataşesiyle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı basın mensupları ile bir araya geldi. Yavaş, “Ankara, 2. Yüzyıl İçin Yeni Bir Vizyon” adlı toplantıda Büyükşehir Belediyesinin projelerini anlatırken, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Yavaş, yabancı basın yayın kuruluşlarının büro şeflerinin de bulunduğu toplantıda, Ankara’nın Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal üretimin, sanayileşmenin, kültürün, sanatın, mimarinin ve kent planlamasının da başkenti olduğuna dikkat çekti.

“Her ne kadar son yıllarda bu kimlik geri plana atılsa da, bizler bu süreci yeniden ve hızlı şekilde inşa etmeye çalışıyoruz. Ankara artık ayrıştırmanın değil, birleştirmenin, kavganın değil huzurun kenti oldu” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Yavaş, demokratik yönetim anlayışına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kentimizde artık hangi bölgenin daha çok oy verdiğine bakılarak değil, hangi bölgenin daha çok ihtiyacı olduğuna bakılarak çalışmalar sürdürülüyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi, ‘Tüm insanlar hukuk önünde eşittir ve hukukun korumasında eşit haklara sahiptir.’ İşte bu anlayışla, kimseyi ayırt etmeden, 6 milyon Ankaralı ile kentimizi yönetmeye başladık.”

Göreve geldiği günden itibaren 2 bin ihalenin canlı yayınlandığını hatırlatan Yavaş, yabancı basın mensuplarına, “Bütçemizi 565 sivil toplum kuruluşuna yazı yazıp birlikte belirledik. Yaptığımız harcamaları hem pankartlarla hem de internet sitemizden sürekli olarak yayınladık. Artık bu kentte, karla mücadele araçlarında bile kamera var ve insanlar canlı yayında yapılan çalışmaları izleyebiliyor” açıklamasında bulundu.

Pandemi döneminde ve zor ekonomik koşullarda, dayanışmanın en güzel örneklerinin Başkent Ankara’da yaşandığını vurgulayan Yavaş, “Dezavantajlı insanlarımızın yanında olduk, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik. Capitals Initiative Platformuyla 46 ülke başkentini bir araya getirdik. Öncüsü olduğumuz bu oluşum ile salgın sürecini, ülkelerdeki ve başkentlerdeki faaliyetleri, gelişmeleri birlikte takip ettik. Gerek kentimiz içerisinde gerekse uluslararası alanda büyük bir dayanışma örneği sergiledik” dedi.

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