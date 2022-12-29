Ankara Barosu’nun 13 yıllık mücadelesi sonuç verdi

Ankara Barosu hukuk fakültesi mezunu olmayıp doktorasını tamamlamış olanlara doçentlik yapabilme olanağı tanıyan kararın Yargıtay tarafından iptal kararının kesinleştiğini duyurdu.

Ankara Barosu, hukuk fakültesinden mezun olunmamasına rağmen doktorasını tamamlamış olanlara doçentlik başvurusu yapabilme olanağı tanıyan kararın Danıştay tarafından verilen iptal kararı ile kesinleştiğini duyurdu. Baro tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlara tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapma imkanı sağlayan aynı zamanda kararın alındığı tarih itibariyle hukuk fakültesi mezunu olmamasına rağmen doktorasını tamamlamış olanlara da doçentlik başvurusu yapabilme olanağı tanıyan 08.10.2009 tarihli ve 2009.17.1795 sayılı kararın iptali istemiyle açtığımız davada Danıştay 8. Dairesince verilen İPTAL kararı (2019/9653 E.2021/4180 K. ve 29/09/2021), Danıştay İDDK’nın 2022/2794 E. 2022/3265 K. ve 14/11/2022 tarihli kararı sonrası kesinleşmiştir”.