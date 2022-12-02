Ankara Barosu: Anonim şirketler sözleşmeli avukat bulundurmalılar

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yakın zamanda güncellendi. Ankara Barosu ise zaman zaman yaptığı hatırlatıcı uyarılarla, anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunun yerine getirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ankara Barosu, anonim şirketlerin ve üye sayısı 100’ün üzerinde olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurması gerektiğini açıkladı. Barodan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Avukatlık Kanunun 35. Maddesinin 3. Fıkrası Gereği, Sermayesi 250 bin lira üzerinde olan anonim şirketlerin ve üye sayısı 100’ün üstünde olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurmaları gerekmektedir. Ankara Barosu tarafından 6 bin 178 Anonim şirkete ve 479 yapı kooperatifine hatırlatıcı içerikteki bildirimler yapılmıştır. Meslektaşlarımızın ekonomik hakları baromuz tarafından güvence altındadır."

(AFG-