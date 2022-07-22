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ANKAPARK kapılarını vatandaşa ilk kez açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 801 milyon dolara yapılan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz’da ABB’ye devredilen ANKAPARK’ın kapılarını vatandaşlara ilk kez açıyor.

ANKARA 22.07.2022, 14:02
ANKAPARK kapılarını vatandaşa ilk kez açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 801 milyon dolara yapılan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz’da ABB’ye devredilen ANKAPARK’ın kapılarını vatandaşlara ilk kez açıyor.

ANKAPARK’ın 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi sonrasında tema parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açılıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “ANKAPARK’ın geleceğine vatandaşlar karar verecek” açıklamasının ardından tema parkta, 23-24 Temmuz 2022 tarihlerinden itibaren her hafta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz ring seferleri yapılacak. 11.00-16.00 saatleri arasında ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden kalkacak olan otobüsler, parkın içerisinde 20 dakikalık ring turları düzenleyecek.

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