ANFA Güvenlik sokak hayvanlarına mama ulaştırıyor

ANFA Güvenlik personeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait eğlenme alanları ile parklarda her hafta Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilen mamaları sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm ilçelerde besleme çalışmalarını artırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra besleme faaliyetlerine destek veren ANFA Güvenlik personeli de Büyükşehir Belediyesi’ne ait eğlenme alanları ve parklarda yoğun olarak besleme faaliyetlerine katılıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığından haftalık olarak temin edilen bin 200 kilogram mamayı doğada yaşayan sahipsiz hayvanlara ulaştırdıklarını belirten ANFA Güvenlik Koordinatörü İsmail Saymaz, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerdeki sorumluluk sahalarında görev yapan 3 bin 716 personelimizle mevsim şartlarının ağırlaşması ve kötü hava koşullarında yiyecek bulmakta zorluk yaşayan can dostlarımızı düzenli olarak beslemekteyiz. Sahipsiz dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için personelimiz belirli periyotlarda sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek” dedi.