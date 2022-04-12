Anadolu Yayıncılar Derneği siyasetçilere ve basın mensuplarına iftar verdi

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde siyasetçiler ve basın mensupları bir araya geldi.

Anadolu Yayıncılar Derneği, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin restoran bölümünde düzenlediği iftar yemeğinde siyasetçiler ve basın mensupları bir araya geldi. İftar yemeğine Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile AYD Genel Başkanı Sinan Burhan ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. Konuklar, iftar yemeği düzenleyen Anadolu Yayıncılar Derneği’ne teşekkürlerini iletirken yayın hayatında başarılar diledi.