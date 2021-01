"Anadolu masalları" Pursaklar Belediyesi’ne konuk oldu

Pursaklar’da Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde Anadolu Masalları Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Ankara Kedisini Koruma, Tanıtma ve Yaşatma Merkezi’nde Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil’in da katıldığı programda öğretmenler tarafından çocuklara Ankara kedisi ile ilgili bilgiler verilerek, sokak hayvanlarına nasıl yardım edilmesi hususunda da masallar anlatıldı.

Anadolu masallarını Pursaklar’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, ‘‘Ankara kedisi Anadolu’nun kültür mirasıdır. Yaklaşık 3 yıldır Ankara kedileri üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Burası bizim üretim çiftliğimiz, aynı zamanda tanıtma merkezimizdir. Ankara’da üç beyaz diye çok konuşulur. Bunlar Ankara kedisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı. Bizlerde Ankara kedisi üzerinde yoğunlaştık. İlçe olarak çocuklarımız gelsin hem hayvan sevgileri burada perçinlensin hem de Ankara kedisi ırkının tükenmesine engel olmak amacıyla bu çalışmalarımızı yaptık. Hemşehrilerimiz tarafından da çokta ilgi gördü. İnsanlarımız dostlarını seçerken artık sokaktaki dostlarına ve evcil hayvanlara yöneldi. Ankara kedisi gibi değerli bir ırka sahip olmakta ayrıca bizi gururlandırıyor ve onurlandırıyor’’ ifadelerini kullandı.

‘‘Her ne olursa olsun bu dünyada bulunan her canlı bizlere emanettir’’

Çocuklara masal tadında günler dileyen Kaymakam Yıldız, ‘‘Şu an ilçemizin en güzel mekânlarından biri olan Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’ndeyiz. Bizim için kediler ve sokak hayvanları çok ama çok değerli. Ama bizler olaya sadece sokak hayvanları onlara bakmıyoruz. Her ne olursa olsun bu dünyada bulunan her canlı bizlere emanettir. Bu düsturla hareket ederek ilçemize hizmet veriyoruz. Ayrıca Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’e Anadolu’nun mirası olan Ankara kedilerine yönelik çalışmalarından dolayı da ilçe halkı adına teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.