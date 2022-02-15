Anadolu Gençlik Federasyonu Heyetinden Macaristan’a teknik ziyaret

Anadolu Gençlik Federasyonu ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Sivil Toplum Diyaloğu tarafından Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Macaristan’a teknik ziyaret ardından çalıştay gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Destek Programı kapsamında ‘İş’te gençler’ isimli projesinin etkinliği çerçevesinde Macaristan’a teknik ziyaret gerçekleştirildi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programa Proje Koodirnatörü Mesut Karaağaç, Kooordinatör Yardımcısı Bekir Dilmaç, Danışman Hüsne Demirel ve İmray Nur katıldı. Teknik ziyaretin ilk gününde yapılan ofis kurumları ziyaretlerinde ilgili kurum ve organizasyon koordinatörleri, yaptıkları konuşmalarda, Macaristan’daki engelli gençlerin sosyal ve kültürel durumları, haklarına erişimi, aldıkları eğitim ve devletin bu gençlere olan yaklaşımı hakkında konulara değindi.

Ziyaretin ikinci gününde, engelli gençlere yönelik sunum ve konuşmalar yapılırken, son gün faaliyetlerinde ise, ziyaret edilen okulların yetkilileri, kapasiteleri, çalışmaları, öğrencilere verilen eğitimler ve faaliyetlerle ilgili bilgiler paylaştı.

Teknik ziyaretlerin ardından Macaristan’da 2 gün süren bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya; Macaristan’da bulunan sivil toplum kuruluşları çalışanları ve proje ekibi katılım gösterdi. Katılımcılar, engelli gençlerin istihdamı konusunda deneyimlerini, yaşadıkları güçlükleri ve bunlara karşılık çözüm önerilerini paylaştı. Yapılan sunumlarda; bölge ve bu bölgede yaşayan engelli bireylerin yaşayışı, devlet ve sivil toplum kurumlarının engelli bireylere yönelik yapılan yardımlara ve bu yardımlara ihtiyaç sahiplerinin nasıl ulaşacağı konusunda bilgi verildi. Çalıştayın son gününde her iki ülkedeki engelli gençlerin durumları hakkında çözüm-öneriler tartışıldı.