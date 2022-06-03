Altınok LGS öncesinde öğrencilerle pasta kesti

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 5 Haziran 2022 Pazar günü düzenlenecek Liseye Geçiş Sınavı (LGS ) öncesinde Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencileriyle birlikte pasta keserek başarı dileklerini iletti. Kurs merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirilen motivasyon etkinliğinde öğrencilere hitaben konuşan Altınok, “Ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Kendinize karşı ailemize karşı devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var. Aranızdan bir de Keçiören Belediye Başkanı çıksın. Buraya aidiyet duygunuz olduğu için kentinize daha güzel hizmetler edebilirsiniz. Tabi Keçiören 950 bin nüfusa sahip. İhtiyaçlarını, eksiklerini, taleplerini anlamak kolay olmuyor, zaman alıyor. Bunu başarmak için de çalışmanız lazım. Çalışmadan terlemeden başarı olmuyor. Çok çalışan devletler ve milletler daha çabuk kalkınıyor” dedi.

Konuşmasında öğrencilere çeşitli önerilerde de bulunan Altınok, “Sizleri nasıl yetiştirirsek ülkemizin geleceği bir o kadar parlak ve aydınlık olur. İlim Çin’de de olsa alın. Tarihimizi, kültürümüzü, farklı kültürleri öğrenin. Hepiniz bir değer, birer Türk bayrağısınız. Kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan uzak durun. Bu konuda arkadaşlarınızı iyi seçin. Geleceğinizi karartmayın. Biz sizleri en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim ışığımızsınız. Sosyal medyada vakit geçirerek geleciğinizi kaybetmeyin. Kendinizi geleceğe hazırlamalısınız, sonra bu zamanı bir daha temin edemezsiniz. Sosyal medyanın iyi yanlarını elbette kullanın. Sınav günü de yaklaştı. Fazla heyecanlanmadan, rehber öğretmenlerinizin tavsiyelerine uyarak sınavınızı başarılı bir şekilde tamamlayın ve bizler de mutlu olalım” ifadelerini kullandı.

Altınok, konuşmasının sonunda öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte pasta kesti. Veliler ise eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkürlerini ilettiler.