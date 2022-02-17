Altındağlılar bilimle buluşacak

Altındağ Belediyesi, Başkent Millet Bahçesi’ne yapılacak olan ’Bilim Merkezi’ ile Altındağlıları bilimle buluşturacak.

Altındağ Belediyesi, Başkent Millet Bahçesi’ne tam donanımlı ve kapsamlı bir Bilim Merkezi yapıyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte yapımına başlanacak olan Bilim Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

Bilim Merkezi’nin yapımı tamamlandığında sadece Altındağ değil, Ankara için çok büyük bir kazanım olacağını söyleyen Başkan Balcı, "Bilim Merkezimiz Başkent Millet Bahçesi’nin değerine değer katacak. Ayrıca sadece Altındağ değil, Ankara için çok önemli ve çok da gerekli bir proje. Bu merkez sayesinde bilim ve teknolojide farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca farklı yaş gruplarından farklı bireyleri bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmayı ve bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

İçerisinde sergi salonları, derslikler, planetaryum ve dene-yap atölyeleri gibi çok işlevsel alanların bulunacağı Bilim Merkezi’nin yapımına başladıklarını belirten Başkan Balcı, "Merkezimizi hızla tamamlayıp başkent Ankara’nın hizmetine çok yakında sunacağız inşallah. Bize bu projemizin yapımında destek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca konuyu yakından takip ederek destekte bulunan Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız’a da ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.