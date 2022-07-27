Altındağlılar ALTINBİS’i çok sevdi

Başkent Millet Bahçesi’nde hizmet vermeye başlayan Akıllı Bisiklet Sistemi (ALTINBİS), başkentlilerin gözdesi oldu. ALTINBİS, 3 ayda 7 bin aktif üye sayısına ulaştı.

Teknolojik yeniliklerin öncüsü Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen dijital bisiklet kiralama sistemi "ALTINBİS” kullanıcıların büyük beğenisini topladı. ALTINBİS uygulamasının aktif üye sayısı ise 7 bine ulaştı. Uygulamanın kısa sürede büyük ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ’ı her bakımdan öne çıkarmak için teknolojiyi yakından takip ediyor ve tüm yenilikçi gelişmeleri Altındağ’da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Millet Bahçesi’nde bisiklet kiralayıp gezme uygulaması, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyordu. Hem işlemleri kolaylaştırmak hem de yoğunluğu biraz olsun hafifletmek için kiralama işlemini dijital platforma taşıdık. Çok doğru bir iş yaptığımızı şimdi daha iyi anlıyoruz. Uygulama büyük ilgi gördü. Vatandaşların hem hayatı kolaylaştı, hem de zaman kazandırdı" dedi.

ALTINBİS’le kiralama çok kolay

Uygulama sayesinde alanda bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlar, kaç adet bisiklet olduğunu, kaç tanesinin hareket halinde olduğunu ve kaç tanesinin kiralanmaya müsait olduğunu cep telefonlarından görebiliyor. Kiralama aşamasından sonra ise kullanım süresini ve bakiyesini yine cep telefonundan takip edebiliyor. Uygulama ayrıca bisikleti kiralayan kişinin bir arıza durumunu yine cep telefonundan çevrimiçi olarak bildirebilmesine imkan tanıyor.