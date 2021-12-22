Altındağlı öğrencilere kitap desteği

Altındağ Belediyesi tarafından Altındağ’da bu yıl sınava girecek olan 8’inci sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitabı, üniversite sınavına girecek öğrencilere ise TYT hazırlık kitabı dağıtımına başlandı.

Altındağ Belediyesinden sınava girecek öğrencilere büyük destek geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) hazırlık kitabı dağıtımı, Altındağlı öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Sınav maratonunda ter döken öğrenciler, kendilerini unutmayan Başkan Asım Balcı’ya ve Altındağ Belediyesine teşekkür etti. Bu yıl sınava girecek olan öğrencilere destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı gençlerimizin sınav stresine bir nebze olsun ilaç olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Kitaplar okullara teslim edilmeye başlandı

8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için sınava hazırlık kitaplarının okullara dağıtılmaya başlandığını belirten Başkan Balcı, “Okullarında öğrenim görmeye devam eden 8 ve 12’nci sınıf yavrularımızın kitaba ulaşmak için herhangi bir yere başvurmasına gerek yok. Biz ayırım gözetmeksizin Altındağ’daki her okulumuza ve her öğrencimize kitabını ulaştıracağız” diye konuştu.

Başkan Balcı, mezun olmuş ya da açık öğretim lisesinde okuyan öğrencilerin http://basvuru.altindag.bel.tr adresinden başvuru yapması gerektiğini vurguladı.

“Biz daima yanlarındayız”

Başkan Balcı, “Her öğrencimiz aynı imkanlara sahip değil. Öğrencilerimizin kaynaklara rahat ulaşamaması ya da imkanlarının el vermemesi, hayallerine kavuşmasına, başarıya ulaşmasına engel olmasın istiyoruz. Ek ders alamayan, kaynak kitap bulamayan öğrencimizin kalmaması için çalışıyoruz. Dağıttığımız bu kitap, aynı zamanda geçmiş dönem konularının da tekrarı niteliğinde olacak. Öğrencilerimiz yeter ki derslerine çalışsın, hedeflerinden uzaklaşmasın. Biz daima yanlarındayız” ifadelerini kullandı.