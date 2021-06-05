Altındağlı minik kaşifler iş başında

“Orman Kaşifleri” adlı projeye katılan 60 Altındağlı çocuk hem eğlendi, hem öğrendi. Kaşifler, güneş, su, hava, bitkiler, ağaçlar ve ekosistemdeki diğer canlıların dünyasında bilimsel bir yolculuğa çıktı.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi gençler, doğayı keşfe çıktı. Bilimi, felsefe ve sanatla birleştiren sosyal girişim USTURLAB tarafından gerçekleştirilen “Orman Kaşifleri” adlı projeye katılan 60 Altındağlı çocuk hem eğlendi, hem öğrendi. Önder, Gültepe, Feridun Çelik ve Zübeyde Hanım Gençlik Merkezlerine üye 60 Altındağlı çocuk, ormanda yürüyüşe çıkarak, uzman eğitmenlerden ekolojik sistem, orman ve doğa hakkında önemli bilgiler aldı.

Rotamız orman

Altındağlı çocuklar, Eymir Gölü’nde düzenlenen keşif gezisinde, eğitmenler eşliğinde ormanı inceledi, bitki ve hayvanlara dair bilgiler edindi. Orman kaşifleri, güneş, su, hava, bitkiler, ağaçlar ve ekosistemdeki diğer canlıların dünyasında bilimsel bir yolculuğa çıktı. Seçilen parkur alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürüyüş yapan Altındağlı çocuklar, interaktif oyunlarla yapılan anlatım ile doğayı bilimsel bir gözle inceleme imkanı buldu.

“Hem eğlensinler, hem öğrensinler istiyoruz”

Altındağlı çocukların ve gençlerin eğlenerek öğrendikleri her projeye destek olmaya büyük özen gösterdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çocuklarımız hem eğlensinler hem de öğrensinler istiyoruz. Bu gezi ile hepsi birer küçük kaşif oldu, merak duygularının peşine takılarak ormanı keşfe çıktı, doğayı yakından tanıdı. Onlar mutlu olunca, biz de mutlu olduk” dedi.