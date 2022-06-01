Altındağlı kadınların okuma-yazma azmi

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde yıl boyunca devam eden okuma ve yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı. Okuma-yazma öğrenen 178 kadının mutluluğu görülmeye değerdi.

Okuma ve yazma kursunu başarıyla tamamlayan yaşları 25 ile 78 arasında değişen 178 Altındağlı kadın, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Hayallerine kavuşmanın heyecanının yaşayan kadınlar, kendilerine bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti. Okuma-yazma öğrenen kursiyerlerden 55 yaşındaki Sabır Özkanat, “Benim doğduğum köyde kız çocukları okutulmazdı. Doğan kız yaşarsa yaşasın, yaşamazsa yaşamasın önemli değildi. Diyelim yaşadı, okursa okusun okumazsa okumasın o da önemli değildi. Evdeki erkek çocuklara, ev işlerine bakacak kimse olmadığı için kızlar okutulmazdı. Beni de o nedenle okula yollamadılar. Evdeki erkek çocukları daha değerliydi çünkü. Ben okuyamadım, hep içimde kaldı. Okumuş olsaydım hemşire olmayı hayal ediyordum. Yıllar sonra belediyenin okuma-yazma kursundan haberim oldu. Geldim, kayıt oldum. Bana çok yardımcı oldular. Resmi kurumlarda hiçbir işimi halledemiyordum. Yanımda hep biri olsun istiyordum. Kendimi çok eksik hissediyordum. Bu kursa katılacağım zaman da ’boş ver’ dediler. ’Okusan ne olur, okumasan ne olur’ dediler. ’Boşa zaman harcama’ dediler. Ama ben kimseyi dinlemedim. Bir zamanlar onlar beni dinlemedi, ben de şimdi onları dinlemedim. Kendime güvenim geldi, ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. En çok hayal ettiğim şeylerden biri, torunuma hikaye okumaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdiki hayalim ise ehliyet almak. İnşallah bu hayalimi de gerçekleştireceğim, araba kullanacağım. Bize bu fırsatları sunan herkesten Allah razı olsun” dedi.

“İnşallah ehliyet alacağım, hayallerime kavuşacağım”

49 yaşındaki Kamile Güzel de ehliyet alma hayaliyle okuma ve yazma kursunu başarıyla tamamlayan bir diğer kursiyer oldu. 9 çocuklu bir ailede doğduğunu anlatan Güzel, “Okuma yazma bilmediğim için çok zorluklar çektim. Herkes bana ‘cahil’ diyordu, çok üzülüyordum. Hiçbir yere gidemiyordum. Şimdi okuma yazma öğrendim. İnşallah önce diploma, sonra da ehliyet alacağım. Hayallerime kavuşacağım. Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ederim” dedi.

“Artık kimseye ihtiyacım kalmadı”

56 yaşındaki Döndü Öztürk ise telefon numarasını yazamadığı için azarlanması nedeniyle okuma-yazma kursuna başlamaya karar verdiğini belirtti. Hiç okula gitmediğini, okul çantası takmaya çok özendiğini ama hiç takamadığını söyleyen Öztürk, “Gittiğim bir yerde telefon numaramı yazmamı istediler, ben yazamadım. Okuma-yazma bilmeyen mi kaldı bu devirde dediler, beni azarladılar. Çok ağladım. Okuma-yazma kursuna gelmeye karar verdim. Markette fiyatları anlamıyordum, yol bulamıyordum, yanımda biri olmadan dışarı çıkamıyordum. Artık kimseye ihtiyacım kalmadı. Biraz ağır okuyorum ama her şeyi okuyorum. Daha da ilerleteceğim, kendimi daha da geliştireceğim” diye konuştu.

“Okuma yazma bilmeyen kalmayacak”

Altındağlı kadınları azimlerinden dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Burada çok büyük bir başarı öyküsü var. Belediyemizin açmış olduğu kurslara gelerek okuma yazma öğrenen Altındağlı kadınlar hayatlarına yeni bir pencere açtı. Göstermiş oldukları bu azim ve kararlılık gençlerimize de örnek olmalı. Okuma yazma öğrenen Altındağlı kadınlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah Altındağ’da okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana dek eğitim mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.