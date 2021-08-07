Altındağlı gençlerden tercih desteğine büyük ilgi

Ankara Altındağ Belediyesi’nin üniversiteye girecek gençler için başlattığı “ Tercih danışmanlığı” hizmeti gençlerden büyük ilgi gördü. Gençler, Ali Ersoy ve Karapürçek semt kütüphanelerine akın etti.

Altındağ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren üniversite adaylarına "Tercih Rehberlik Desteği" hizmeti vermeye başladı. Uzmanlar tarafından verilen tercih danışmanlık hizmeti, sınav maratonunda ter döken Altındağlı gençler ve ailelerinden büyük ilgi gördü. Hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak isteyen üniversite adayları, uzman rehberlerden destek almaya koştu.

Danışmanlık hizmeti 6-11 tarihleri arasında

Ücretsiz tercih danışmanlığı 6-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih danışmanlık hizmeti için, adayların Ali Ersoy ve Karapürçek semt kütüphanelerine başvuru yapmak gerekecek. Danışmanlık hizmetinden faydalanmak içinse randevu almak şart.