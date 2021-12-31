Altındağlı gençler Millet Kütüphanesi’nde

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, milyonlarca kaynağı barındıran Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Gençler ayrıca, ilk Türk matbaası olarak tarihe geçen Müteferrika Matbaası’nın öyküsünü eserlerle yansıtan Basmacı İbrahim Efendi-Müteferrika Sergisi’ni de gezdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Millet Kütüphanemiz sadece öğrencilerin ya da gençlerin değil, ziyaret eden her bireyin çok etkilendiği ve çok faydalandığı mükemmel bir kütüphane, aynı zamanda da çok görkemli bir yapı. Altındağlı gençlerimizin de eğitim hayatına katkı sağlasın, araştırma, okuma ve kavrama alışkanlıklarını geliştirsin diye Millet Kütüphanemize bir ziyaret düzenledik. Her yaştan gencimiz ve tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık olan bilgi kaynağı Millet Kütüphanesi’ni gezdirerek, gençlerimizin bu tesisleri kullanmak için istekli olmalarını hedefliyoruz. Sergi salonunda matbaanın Osmanlı ve Türkiye coğrafyasına girmesini sağlayan İbrahim Müteferrika’nın eserlerinden oluşan sergiyi de ziyaret etme imkanı buldular. Hem eğlendiler, hem de öğrendiler” ifadelerini kullandı.