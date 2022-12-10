Altındağlı gençler için “Yeni Medya Akademisi” kuruldu

Ankara Altındağ Belediyesi’nden gençlerin medya alanında deneyim ve bilgi kazanmasını amaçlayan “Yeni Medya Akademisi” etkinliği düzenlendi.

Altındağ Belediyesi tarafından, gençlerin yeni medya mecraları alanında deneyim ve bilgi kazanmasını amaçlayan “Yeni Medya Akademisi” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte medya ve özellikle dijital medya hakkında bilgi sahibi olma fırsatı bulan gençler, medya ve akademi dünyasından pek çok önemli isimle bir araya geldi. Başkent Millet Bahçesi’nde bulunan Altın Mekan Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinliğe, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın yanı sıra NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, TV 100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Yeni Şafak İnternet sitesi özel haber şefi Taha Hüseyin Karagöz de katılım sağladı.

Altındağlı gençlerin hedefleri ve ilgi alanlarına yönelik projeler gerçekleştirmeye çok önem verdiklerini söyleyen Balcı "Gençlerimizin 3 boyutlu tasarım ve dijital medya alanlarındaki kültürel yönlerini ortaya çıkarmaları için, kabiliyetleri doğrultusunda oluşturulacak merkezde eğitim almalarına vesile olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Yeni Medya Akademisi ile gençlerimizin aldıkları eğitimi ürüne dönüştürmesini, girişimciliğe teşvik edilmelerini, ekonomik gelişimlerine katkı sunulmasını, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmelerini, toplumun sosyokültürel seviyesine ve başta Ankara olmak üzere ülkemizin kültür endüstrilerine pozitif ivme kazandırılmasını hedefliyoruz. Her şey gençler için” dedi.