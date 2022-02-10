Altındağlı çocuklara “Kitap Kurdu” tiyatrosu

Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları “Kitap Kurdu” isimli tiyatro oyunuyla buluşturdu.

Kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, çocukların tiyatro izlemesi için seferber oluyor. Altındağlı çocuklar, tiyatro sayesinde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Tiyatro oyununu perşembe günleri 11.00 ve 13.00 seanslarında Altındağ’daki okullardan gelen öğrenciler izliyor. Oyunumuz cumartesi günleri ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde halka açık oynanıyor. İzlemek isteyen herkesi cumartesi günleri saat 13.00’de Necip Fazıl Kültür Merkezi’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Tiyatro izlemek ücretsiz

Altındağ Belediyesi’nin sunduğu tüm bu imkanların ücretsiz olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, “Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olur. Altındağlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

İshak 2. Tekgül tarafından yazılan “Kitap Kurdu” isimli çocuk oyunu, Altındağlı çocukların büyük beğenisini topluyor. Kitap okumayı sevmeyen bir çocuğun ödevini yapmak için kütüphaneye gitmek zorunda kalmasının ardından yaşadığı olayları konu eden oyun, izleyenlere kitap okumanın faydaları ve kitap sevgisi hakkında önemli mesajlar veriyor.